أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

العقود الآجلة لـ"برنت" 66.25 دولارًا للبرميل

ظلت أسعار النفط فوق أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم الخميس؛ لتُواصل سلسلة من الصعود القوي الذي بدأ قبل أسبوع، في الوقت الذي تَلَقّت فيه الأسواق العالمية الدعم من انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 66.25 دولارًا للبرميل؛ بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 60.97 دولارًا للبرميل. وكانت أحجام التداول هزيلة؛ إذ عَجِز حتى نبأ مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحريك سوق النفط.

ووفق "رويترز" يضع هذا الاتجاه أسعار النفط صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتتحرك بفضل قوة الدفع الناجمة عن إعلانات هذا الشهر بشأن زيادة تخفيضات إنتاج النفط من جانب منتجين كبار، وكذلك اتفاق "‘المرحلة واحد"‘ بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

ودفع الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم آفاق الاقتصاد العالمي للتحسن؛ مما يرفع احتمالات زيادة الطلب على الطاقة في العام المقبل ويدعم أسعار النفط.

وفي مؤشر آخر على انفراجة في العلاقات؛ نشرت وزارة المالية الصينية يوم الخميس قائمة جديدة لستّة منتجات أمريكية ستُعفى من رسوم جمركية؛ اعتبارًا من 26 ديسمبر.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارج المنظمة مثل روسيا، على زيادة تخفيضات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من أول يناير؛ علاوة على تخفيضات سابقة قدرها 1.2 مليون برميل يوميًّا.

وبحسب بيانات أسبوعية نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر؛ بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.