بإجمالي 138.836.. نيويورك تتجاوز إيطاليا في إصابات "كورونا"

تستعد لـ"أسبوع ذروة الوفيات"

تجاوزت ولاية نيويورك إيطاليا اليوم (الثلاثاء)، في إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتأتي في المرتبة الثانية بعد إسبانيا وفقًا لحسابات "رويترز".

وسجلت ولاية نيويورك 138836 حالة إصابة بالمقارنة مع 135586 حالة في إيطاليا، فيما سجلت إسبانيا أكبر عددٍ من الإصابات وبلغ 140510 حالات.

وبلغ إجمالي عدد الحالات في الولايات المتحدة 380 ألفًا والوفيات 11800.

واستعدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع لما وصفه أحد المسؤولين بأنه "أسبوع ذروة الوفيات" بسبب فيروس كورونا.

وسجلت نيويورك أعلى عدد وفيات يومي وبلغ 731 وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5489 في الولاية.