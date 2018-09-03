ميدانياً .. شاهد كيف تستقبل "هيئة مكة" زوّار جبال النور وثور وعرفة

معلومات تاريخية وشرعية وأحكام ودعم بشرى ووفاء بالإحتياج المعرفي

يستقبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعاملون في المراكز التوجيهية بجبل عرفة وجبل النور وجبل ثور، ومكتبة مكة المكرّمة ومقبرة المعلاة والجعرانة بمكة المكرّمة، أعدداً من الحجاج بالمطبوعات التوعوية والوسائل التوجيهية مبينين لمرتادي هذه الأماكن ما ينبغي أن يفعله الحاج والزائر وفق الهدي النبوي الشريف، مستخدمين في توجيههم الطرق الشرعية والوسائل التوعوية الحديثة.

المراكز التوجيهية مزوّدة بمعارض توعوية ثابتة تحوي وسائل مرئية ومسموعة، وأفلاماً تعرّف الحاج والزائر بمعلومات تأريخية وشرعية وأحكام وآداب مرتادي هذه الأماكن التاريخية، ويعمل بها أعضاء ميدانيون من ذوي الخبرات والكفاءة العالية.

ووضعت لهذه المراكز التوجيهية خطة ميدانية توعوية محددة، تزوّد خلالها بالدعم البشري والتوعوي الذي يضمن - بتوفيق الله - الوفاء بالاحتياجات المعرفية للحجاج والزوّار لهذه الأماكن بما يحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- خدمة لضيوف الرحمن.

كما تحظى مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوجيهية، بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ لتحقيق أهدافها المرجوة وفق الخطة المرسومة لها.