بشكل نهائي .. ألمانيا تلغي بورصة برلين السياحية والخسائر مليارية

لأول مرة بسبب التخوف من جلب وانتشار فيروس كورونا

قررت الحكومة الفيدرالية الألمانية إلغاء بورصة برلين الدولية للسياحة ITB 202 والمعروفة بأنها أكبر معرض سياحي في العالم وتم الإلغاء بسبب التخوف من جلب وانتشار فيروس كورونا.

ويحضر المعرض ١٦٠ ألف شخص خلال ٤ أيام و١٠ آلاف عارض فيما كانت المملكة تستعد للمشاركة لأول مرة هذا العام.

من جانبه وفي سياق متصل توقع الخبير المالي أحمد زغبي حدوث خسائر تقدر بملياري دولار.