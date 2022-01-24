"القصبي": ولي العهد كلّفني بأن أكون "وزيراً بالحكومة العراقية" تأكيداً على متانة العلاقات

ملتقى الأعمال السعودي العراقي يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات بين البلدين في عدة مجالات

قال وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد القصبي؛ عندما شرّفني سمو سيدي ولي العهد برئاسة المجلس، وجّهني بأن أكون وزيراً في الحكومة العراقية، بهدف تأكيد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن كل الممكنات لتنمية العلاقة في أحسن فرصها الآن، وعفا الله عما سلف.

وتابع القصبي؛ أن المشكلات موجودة والتحديات موجودة وكلها من صُنع البشر والحلول أيضاً من صُنع البشر، ويمكن التغلب على كل الصعوبات.

يُذكر أنه تمّ على هامش ملتقى الأعمال السعودي العراقي، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدة مجالات.