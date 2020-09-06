2.988 إصابة جديدة بـ"كورونا" في بريطانيا

تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة

سجلت بريطانيا، اليوم (الأحد)، 2.988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن 1.813 حالة سجلت أمس، فيما يمثل أعلى مستوى من الإصابات اليومية منذ 23 مايو (أيار).

وبيّنت الحكومة أن عدد الوفيات ظل منخفضاً، مع تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 08:12 PM

تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة

2.988 إصابة جديدة بـ"كورونا" في بريطانيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت بريطانيا، اليوم (الأحد)، 2.988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن 1.813 حالة سجلت أمس، فيما يمثل أعلى مستوى من الإصابات اليومية منذ 23 مايو (أيار).

وبيّنت الحكومة أن عدد الوفيات ظل منخفضاً، مع تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

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