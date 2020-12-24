أمير الرياض يدشن 4 مشروعات للنقل ويضع حجر أساس لـ6 أخرى

بإجمالي 850 مليون ريال.. بحضور وزير النقل ورئيس "الطيران المدني"

دشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مشروعات النقل المنفذة في المنطقة التي بلغ إجمالي قيمتها 360 مليون ريال، كما وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات بقيمة 490 مليون ريال.

واشتملت المشروعات التي تم تدشينها على أربعة مشروعات تنموية تخدم المنطقة وقاصديها، بإجمالي أطوال يزيد على 105 كيلومترات؛ وهي: عدد من الطرق بالمنطقة "المجموعة الخامسة" وهي عبارة عن تنفيذ جسر للدوران مع المنحدرات بالقرب من جامعة اليمامة على الطريق الرياض/ القصيم السريع؛ بهدف دعم الحركة المرورية وتخفيف الازدحام على جسر قوات الأمن الخاص وإنشاء جسر علوي على طريق الملك خالد "صلبوخ" عند تقاطعه مع طريق الإمام سعود بن فيصل بالدرعية مع أعمال الإنارة، وكذلك مشروع توسعة الجسر القائم عند تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك خالد "صلبوخ" بالدرعية وذلك بإضافة جسر دوران للخلف للجسر القائم "من الناحية الجنوبية"على طريق الملك خالد مع تحسين وتوسيع المنحدرات القائمة والمداخل والمخارج، حيث يبلغ طول المشروع 3،6 كيلومترات.

وتضمنت مشروع استكمال ازدواج طريق ثادق/ الرغبة/ البرة بأطوال تبلغ 42 كم، ومشروع الأعمال المتبقية للطرق الثانوية والزراعية بمنطقة الرياض ضمن المجموعة التاسعة والعشرون، وهي تنفيذ جزء من ازدواج طريق روضة سدير المرتبط بطريق الرياض/ القصيم واستكمال وصلة الخيس، حيث يبلغ طول المشروع 52 كم، بالإضافة إلى مشروع استكمال ازدواج طريق الزلفي/ الغاط بطول يبلغ 11 كلم.

وقد وضع أمير منطقة الرياض حجر أساس ست مشروعات أخرى بإجمالي أطوال بلغت 194 كلم وهي مشروع استكمال ازدواج طريق الرياض/ الرين/ بيشة الجزء الواقع بمنطقة الرياض ضمن المرحلة التاسعة بطول 30 كيلومتراً، ومشروع استكمال ازدواج طريق الرياض/ الرين/ بيشة الجزء الواقع بمنطقة الرياض ضمن المرحلة العاشرة بطول 38 كيلومتراً، ومشروع استكمال ازدواج طريق الرياض/ الرين/ بيشة الجزء الواقع بمنطقة الرياض ضمن المرحلة الحادية عشرة بطول 35 كيلومتراً، ومشروع استكمال ازدواج طريق الرياض/ الرين/ بيشة الجزء الواقع بمنطقة الرياض ضمن المرحلة الحادية عشرة بطول 45 كيلومتراً، ومشروع استكمال ازدواج طريق شقراء/ الدوادمي بطول 20 كيلومتراً، ومشروع الطرق المحيطة والداخلية بأرض وزارة الداخلية وربطها بالطرق الرئيسة والمجاورة بطول 26 كلم.

واستعرض، خلال التدشين، مشروعات الوزارة وفروعها في المنطقة من العرض عن المطارات والمشروعات بها في المنطقة الوسطى، ومشروعات الهيئة العامة للنقل وعرض عن إحصائيات ومعلومات النقل في منطقة الرياض والبرامج المستقبلية لشركة سار في الخطوط الحديدية.

وقد حضر التدشين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشّار المالك ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل الحمدان.