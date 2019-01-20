مدير عام الشؤون الهندسية لحرس الحدود يقلد "الدرع" رتبة رائد

قلَّد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مهندس نبيل بن أحمد الرويثي، في مكتبة بالمديرية، النقيب مهندس حمد بن جاسر الدرع، رتبة رائد، وذلك بحضور مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية، العقيد مهندس محمد بن فريد حواري، ومدير إدارة التشغيل والصيانة، العقيد مهندس مازن بن عبدالله الأنصاري.

وأعرب الرائد "الدرع" عن بالغ سعادته بتلك الترقية؛ متمنيًا من الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها في ظل حكومة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.