المملكة تحصد 3 كؤوس ذهبية في بطولة الخليج "6" لسباقات الهجن

"فهد بن جلوي بن عبدالعزيز" يقدّم التهنئة لجميع المشاركين الفائزين

حقق منتخب المملكة للهجن ثلاثة كؤوس، إضافة إلى أربع ميداليات فضية، ومثلها برونزية، في بطولة كأس الخليج السادسة لسباقات الهجن 2019 التي نظمتها الكويت، يوم أمس الأربعاء.

وحصد حمد بن سالم آل فهيدة المري الكأس الذهبي الأول بالمطية جلموده، فيما حقق الكأس الثاني فهد بن عبدالله الشمري بالمطية الشاهينية ونال الثالث فيصل بن راشد بن شريم بالمطية الدرعي.

وقدم اﻻأير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن التهنئة لجميع الفائزين، مقدماً شكره للجميع على النتائج الإيجابية التي تحققت لأول مرة.

وقال المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للهجن وليد السقا: المشاركة حققت نتائج إيجابية، حيث تم حصد هذا العدد من الجوائز لأول مرة باسم المملكة خلال المشاركات السابقة.

يذكر أن المشاركين تنافسوا على عشرة كؤوس في البطولة التي ضمت جميع الفئات بعشرة أشواط لأعمار الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول.