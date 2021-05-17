قرابة الـ28 مليون جرعة لقاح ضد كورونا أعطيت بدول الخليج

مركز الإحصاء: إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1.888.682 حالة

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة 27.852.137 في دول الخليج العربي، مؤكداً تصدّر السعودية وقطر في نسبة التعافي حتى أمس الأحد 16 مايو 2021م.

وأضاف المركز عبر حسابه في "تويتر": إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1.888.682 حالة، فيما حالات التعافي بلغت 1.801.863 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 13.946 شخصاً.

مركز الإحصاء الخليجي فيروس كورونا الجديد

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17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 03:14 PM

مركز الإحصاء: إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1.888.682 حالة

قرابة الـ28 مليون جرعة لقاح ضد كورونا أعطيت بدول الخليج

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة 27.852.137 في دول الخليج العربي، مؤكداً تصدّر السعودية وقطر في نسبة التعافي حتى أمس الأحد 16 مايو 2021م.

وأضاف المركز عبر حسابه في "تويتر": إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1.888.682 حالة، فيما حالات التعافي بلغت 1.801.863 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 13.946 شخصاً.

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