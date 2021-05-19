رداً على المتطاول.. كاتب سعودي: الشرابل والتنابل هم الشر المستطير على لبنان

قال: أقول للأوباش الذين تفوح منهم رائحة الحشيش.. أنا بدوي وأفتخر

رداً على الوزير اللبناني المتطاول شربل وهبة، يفخر الكاتب الصحفي إبراهيم بن سعد الماجد بأنه بدوي يعشق الصحراء وبيت الوبر وشرب حليب النوق! وأن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود كان بدوياً جاء على صهوة فرسه، ليوحد الجزيرة العربية، وهذا ما لا يفهمه ولا يعرفه الأوباش الذين تفوح منهم رائحة الحشيش، مؤكدا أن هؤلاء الشرابل والتنابل هم في الحقيقة الشر المستطير على لبنان.

بدوي وأفتخر

وفي مقاله "الوزير والبدو وتجارة المخدرات!" بصحيفة " الجزيرة"، يقول الماجد: "(أنا) أقرّ واعترف بأنني بدوي، وأنني أعشق الصحراء، وبيت الوبر، وشرب حليب النوق! بل وأمارس ذلك بشكل دائم!.. كما اعترف للجميع بأن أبي وأمي ربياني على أن الأرض كالعرض تمامًا، وأن حماية تراب وطني من ديني، الذي أفديه بدمي وروحي".



أخبر الأوباش الذين تفوح منهم رائحة الحشيش

ويضيف "الماجد" قائلاً: "كما أخبر هؤلاء الأوباش، عفوًا المتحضرون المتمدنون، الذين تفوح منهم رائحة عطورات - الحشيش- الفاخر، وتكحل أعينهم حمرة - الكبتاجون - المغشوش، ويران على عقولهم ما كسبوا من تجارة الممنوعات، أقول لهم إن من وحد هذا التراب كان بدوياً جاء على صهوة فرسه، وعلى 60 من الإبل، مغاتير ومجاهيم (هذان الاسمان لا شك أن الأوباش لا يدرون ما هما) عبدالعزيز الذي كان كثيرًا ما يعتز ببداوته وخيله وإبله، هو من أسس هذا الكيان العظيم، وهو من وحد هذه القبائل المتنافرة، وهو من أعز الكثير من العرب. هل يفقه هؤلاء الدخلاء ذلك؟ مُتيقن أنهم لا يفقهون".

شبه رجل بمرتبة وزير

ويصف "الماجد" الوزير اللبناني بأنه: "شبه رجل بمرتبة وزير لا يملك من الحصافة شيئاً، ولا من السياسة شيئاً! ولا من اللياقة شيئاً! ولا من أي شيء شيئا! يظهر على شاشة فضائية ولا يجيد الحديث إلا المتساقط والمتهافت من القول، وعندما يجد نفسه أمام الحقائق والوقائع يركض إلى الشتم وما حسبه استنقاصاً!! وتأتي حكومته لتصف ما حصل برأي شخصي! هل هو خرج على الشاشة في برنامج كوميدي مثلاً؟! أم في برنامج سياسي ليتحاور عن سياسة بلده وعلاقة بلده بالأحداث؟!".

لولا السعودية لأنهار لبنان

ويرصد "الماجد" ما قدمته المملكة للحفاظ على الدولة اللبنانية، ويقول: "لبنان الأرض الصغيرة جدًا، والشعب الموزع على أصقاع الدنيا، هذا البلد الذي وقفت معه المملكة مواقف النصرة والدعم منقطع النظير، ما يلبث بين فينة وأخرى إلا أن يخرج ساسته ومثقفوه بأحاديث وأقوال لا يمكن أن يقبلها عقل إنسان سوي، عن بلادنا وعن قيادتها وشعبها!.. متأكد كما هو غير، بأن المملكة لو سحبت نفسها من الساحة اللبنانية اقتصاديًا وسياسيًا فإن مصير هذا البلد الانهيار التام، ولكنها الحكمة السعودية التي أعيت من يجاريها".

الشرابل والتنابل

ويمضي الكاتب قائلاً: "شربل وغيره من الشرابل والتنابل الضالعين في الممنوع، المفسدون في الأرض، ومفسدو السياسة، هم في الحقيقة الشر المستطير على لبنان وشعب لبنان، ومن المؤسف أنهم لا يجدون من يردعهم".

إلا الحماقة أعيت من يداويها

وينهي الكاتب قائلاً: "السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق لماذا السياسي اللبناني تفاعل سلباً مع قضية تهريب المخدرات؟! بل لماذا هو - زعلان -؟ قلت: .. إلا الحماقة أعيت من يداويها".