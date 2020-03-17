ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

أكد خلاله قيام المملكة ‏بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

‏وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية ‏لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة ‏بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام.

ولي العهد رئيس وزراء الهند فيروس كورونا الجديد

9

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 08:02 PM

أكد خلاله قيام المملكة ‏بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 4,224

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

‏وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية ‏لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة ‏بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ولي العهد رئيس وزراء الهند فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020