رئيس نيجيريا يغادر جدة

مستشار أمير مكة كان في وداعه

غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، جدة، اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية مطار الملك عبدالعزيز الدولي

4

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 03:52 PM

مستشار أمير مكة كان في وداعه

رئيس نيجيريا يغادر جدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

0 2,619

غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري، جدة، اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية مطار الملك عبدالعزيز الدولي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019