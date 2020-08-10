شاب يقتل شقيقه بعيار ناري اخترق رأسه أثناء مشاجرة بينهما بـ"ضمد"

مصادر: الأمن ألقى القبض على الجاني واتخذ الإجراءات النظامية على الفور

لقي شاب مصرعه على يد شقيقه في محافظة ضمد بمنطقة جازان. وأفادت مصادر بأن الأمن ضبط الجاني، واتخذ الإجراءات النظامية على الفور.

وجاء في التفاصيل أن الشاب الذي لقي مصرعه بعيار ناري اشتبك في مشاجرة مع الأخ الأصغر، وبعدما احتدم الخلاف حمل الصغير مسدسًا وأطلق عيارًا ناريًّا منه اخترق رأس شقيقه، وأرداه قتيلاً.



