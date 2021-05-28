ضحايا كورونا.. 404 وفيات بروسيا و67 في باكستان

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و404 وفيات.

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 5044459 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 120406.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2482 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و67 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 913784 إصابة، منها 58611 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20607، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 834566 حالة.