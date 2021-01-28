السفارة السعودية في تونس تدعو السعوديين للالتزام بالإجراءات الصحية المعلنة هناك

وزارة الصحة أعلنت فرض الالتزام بالحجر الصحي الإجباري 7 أيام على الوافدين

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس المواطنين المقيمين هناك أو الزائرين إلى اتباع الإجراءات الصحية المعلنة من الجهات التونسية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقالت السفارة عبر "تويتر": تأمل سفارة #المملكة_العربية_السعودية لدى الجمهورية التونسية الشقيقة من مواطنيها الكرام المقيمين بتونس أو الزائرين لها اتباع الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها السلطات التونسية المختصة، ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة التونسية فرض الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين إلى تونس بداية من 1 فبراير القادم.



وأفادت الوزارة ،في بيان علي الصفحة الرسمية، بأنه يتعين على الوافدين إلى تونس بما في ذلك كل الوافدين أو العائدين من مهمات قصيرة (أقل من 5 أيام) الالتزام بإجبارية القيام بتحليل "RT-PCR" وتقديم ما يفيد بسلبية التحليل في مدة لا تتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر، والالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة.



وتضمن البيان قائمة المراكز المعدة للحجر الصحي الإجباري والموزعة على عدد من ولايات الجمهورية، مشيراً إلى أنه يتعين على المعنيين بالحجر الصحي الإجباري عند السفر تقديم وثيقة الحجر ووصل الخلاص.



ويمكن القيام بتحليل "RT-PCR" في اليوم السابع من الحجر الصحي لكل من يرغب في ذلك على نفقته الخاصة، وفي حالة سلبية الاختبار يمكن له مغادرة الحجر الصحي الإجباري مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة.



وأشارت إلى أنه تقرر أيضاً مواصلة تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى كل من المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، التي شهدت ظهوراً وانتشاراً وبائياً للسلالة الجديدة من فيروس كوفيد 19.