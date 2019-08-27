نداء إنساني عاجل لإغاثة المتضررين من فيضانات السودان

صادر عن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

وجّهت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "ARCO" نداءً إنسانيًّا عاجلًا لمكوناتها من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومختلف المنظمات والهيئات العاملة في المجال الإنساني والمانحين، لتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول في السودان، وتأمين المأوى للمشردين الذين أصبحوا بلا مأوى بعد تدمير منازلهم بسبب السيول والأمطار الغزيرة في البلاد.

وأكدت المنظمة في بيان إنساني أصدرته عقب تلقيها تقارير من جمعية الهلال الأحمر السوداني SRCS "عضو المنظمة"، تفيد بوقوع أضرار كثيرة في السودان بسبب الأمطار والسيول التي بدأت مطلع أغسطس 2019؛ مما أدى لحدوث فيضانات مفاجئة في 13 ولاية على الحدود مع جنوب السودان وليبيا وإثيوبيا.

ودعت إلى ضرورة الاستجابة الإنسانية العاجلة للمتضررين، وتوفير المواد الإغاثية لهم؛ مشيرة إلى الحاجة الماسة للمأوى وخدمات الصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى الإمدادات الغذائية، واضطرت العائلات في بعض المناطق إلى اللجوء إلى المدارس القريبة بحثًا عن مأوىً لحماية أنفسهم وأطفالهم من الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وكشفت التقارير عن استمرار موسم الأمطار السنوي في السودان من يونيو حتى أكتوبر أو نوفمبر؛ مما يؤثر على حوالى مائتي ألف شخص كل عام.

ووقفت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على أضرار الأمطار والسيول في ولايتي الجزيرة والخرطوم وعدد من ولايات السودان، ورصدت سلسلة من التقييمات الأولية السريعة في هذه الولايات التي أجرتها المنظمة مع مفوضية العون الإنساني والدفاع المدني، وكشفت أن الفيضانات أثّرت على 38.754 أسرة، وتسببت في مقتل 54 شخصًا وإصابة 59 آخرين، وشردت أكثر من 25.437 أسرة أصبحت بلا مأوى وتعيش حاليًا في مواقع مؤقتة في منازل الجيران والأقارب.

وقد تسببت كذلك في أضرار جسيمة للبنية التحتية الرئيسية مثل الجسور والطرق، وكذلك المرافق العامة مثل المدارس والصرف الصحى والمستوصفات المحلية، وتأثرت سبل المعيشة بشكل كبير؛ حيث غمرت السيول المزارع وتسببت في نفوق عدد كبير من الماشية، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي بسبب انهيار خطوط الطاقة، فيما تم إغلاق معظم المتاجر في المدن الرئيسية في الولايات المتأثرة.

وبيّنت المنظمة أن الولايات الأكثر أولوية للدعم والمساعدة؛ هي: النيل الأبيض، والخرطوم، والجزيرة، وكسلا.

وأوضحت أن العمليات التشغيلية تعمل على مدار الساعة لتوفير مساعدات طارئة وإغاثة إنسانية إلى الأسرة المتضررة في الولايات المتأثرة، بالإضافة إلى توفير المواد غير الغذائية وأدوات الإيواء؛ مشيرة إلى أنها ستنفذ حملات التثقيف الصحي والإصحاح البيئي بناء على الاحتياجات قصيرة الأجل للمتضررين.

وأكدت المنظمة أنها ستعمل مع أعضاء فريق الاستجابة التابع لها من موظفين ومدربين ومتطوعين بفروع الولايات المعنية للقيام والمشاركة في دورات التثقيف الصحي والتوعية، إضافة إلى تحديد الحالات المرضية وإحالتها إلى المرافق الصحية المحلية؛ مشيرة إلى تنفيذ حملات التثقيف الصحي المجتمعي الشاملة؛ بهدف الحد من مخاطر الأمراض.

وستتم حملات التنظيف/ الإصحاح البيئي، مرة واحدة أسبوعيًّا لكل ولاية لمدة ثلاثة أشهر؛ للمساهمة في توفير بيئة نظيفة وآمنة للأشخاص المتضررين من الفيضانات، وكذلك توزيع أقراص الكلور على الأسر لمعالجة المياه المنزلية، إضافة إلى معالجة المياه المنزلية؛ نظرًا لعدم حصول المجتمعات المتأثرة على مياه الشرب المأمون.

وأشارت تقارير لهيئة الأرصاد الجوية السودانية ووزارة الموارد المائية ولجنة المساعدات الإنسانية إلى أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الأجزاء الشرقية من البلاد، وكذلك فوق سهول البطانة؛ بما في ذلك ولاية نهر النيل، ولاية البحر الأحمر وكذلك ولايتي وسط وغرب دارفور.

ويتوقع أن يرتفع منسوب مياه نهر النيل الأزرق ونهر النيل بسبب زيادة هطول الأمطار؛ مما قد يتسبب في فيضان النيل، ويؤدي بالتالي إلى زيادة معدل تشريد السكان الذين يعيشون على طول نهر النيل والنيل الأزرق وزيادة معدل احتياجاتهم.

وكشف مركز الإنذار المبكر والحد من الآثار الطبيعية المتعددة التابع لمفوضية العون الإنساني في السودان، عن ارتفاع منسوب النيل الأزرق، الذي ينبع من إثيوبيا ويعد رافدًا رئيسيًّا لنهر النيل، وسجل ارتفاعًا بمحطة الديم بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان إلى 13.55 مترًا، بعد أن شهد انخفاضًا في الأيام الماضية.

وأوضح المركز أن هذا الارتفاع في المنسوب "يقترب من حد الفيضان العالي"؛ لافتًا إلى أن المنسوب شهد ارتفاعًا مضطردًا خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هناك مخاطر متوقعة نتيجة جريان السيول في كل ولايات السودان، تتمثل في غمر المساكن والمرافق العامة خاصة في المناطق المنخفضة في جنوب الخرطوم باعتبارها وسط البلاد، وبعض الأجزاء من ولاية الجزيرة إلى الجنوب من الخرطوم.

وأكد المركز تواصل هطول الأمطار في ولايات السودان المختلفة بمعدلات عالية إلى متوسطة، كما توقع أن تستمر معدلات الأمطار في الهضبة الإثيوبية من متوسطة إلى عالية، حتى الأحد المقبل؛ مما يزيد من استمرار ارتفاع مناسيب النيل الأزرق في محطة الديم.

يُذكر أنه منذ مطلع أغسطس الجاري، تشهد معظم الولايات بالسودان أمطارًا غزيرة تسببت في الفيضانات التي أثرت على المناطق، وأدت إلى انقطاع الطرق، وألحقت الأضرار بنقاط التزود بالمياه، كما أسفرت عن خسارة الماشية؛ فضلًا عن انتشار الحشرات بسبب المياه، متسببة كذلك في قطع الطريق الرئيسي الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.

وأبدت المنظمة قلقها من هطول المزيد من الأمطار والاحتمالية الكبيرة للمزيد من السيول حتى أكتوبر القادم؛ حسبما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية السودانية، وأكده المكتب الأممي في الخرطوم من أن "الجهات الإنسانية قلقة من الاحتمال المرجح بحدوث مزيد من الفيضانات"، وأن معظم الوفيات التي سُجلت كانت بسبب انهيار أسقف المنازل والصدمات الكهربائية.