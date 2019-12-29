"السياحة" عن القطع الموجودة جوار مقبرة المعلاة: تعود إلى العصر الإسلامي المبكر

عُثر عليها أثناء عمل إحدى الشركات في الموقع .. شواهد أثرية بالخط الإسلامي

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن هوية القطع الأثرية التي تمّ العثور عليها جوار مقبرة المعلاة الأثرية بمكة المكرّمة في أثناء عمل إحدى الشركات في الموقع، مبينة أنها شواهد أثرية مكتوبة بالخط الإسلامي تُستخدم شواهد للقبور، إضافة إلى كسر من الفخار وجميعها تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة.

وأوضح مدير عام التسجيل وحماية الآثار في قطاع التراث الوطني بالهيئة الدكتور نايف القنور؛ أنه يجري حالياً تسليم القطع إلى "الهيئة" ليقوم المتخصصون في قطاع الآثار بالكشف عليها ودراستها بشكل أعمق.

وأكّد أن فريقاً مختصاً من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، سيتابع أعمال الحفر في الموقع بشكل يومي تحسباً لظهور أيِّ معالم أو قطع أثرية، بالتنسيق المباشر مع أمانة العاصمة المقدّسة والشركة المنفّذة، معرباً عن شكره للمسؤولين في الجهتين على تعاونهم مع الهيئة.

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد أعلنت عبر موقعها الرسمي أمس، أنه خلال قيام مقاول الحفر والتجهيز، بمهام عمله لمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد، المجاور لمقابر المعلاة التاريخية، عثرت على قطع أثرية، حيث تمّ التنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدّسة لمباشرة الموقع وتسلُّم القطع والإشراف على المراحل القادمة من أعمال الحفر.