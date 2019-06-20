بـ29 مليون ريال.. "جامعة القصيم" توقّع عقدين لتشغيل وصيانة الحاسب والبوابة

بمقر الجامعة وبحضور الوكيل مع "مبدعون" و"بوابة الاتصالات وتقنية المعلومات"

وقّع مدير جامعة القصيم، الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، أمس الأربعاء، بمقر المدينة الجامعية، عقدًا تشغيليًّا لتشغيل وصيانة الحاسب الآلي، إضافة إلى عقدٍ آخرَ لتطوير وتشغيل وصيانة البوابة الإلكترونية، بقيمة إجمالية 29.468.600 ريال، بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي.

وبلغت قيمة العقد الأول الذي تم توقيعه مع "مبدعون" لتشغيل وصيانة الحاسب الآلي، مبلغ 25.968.600 ريال؛ فيما بلغت قيمة العقد الآخر الذي تم توقيعه مع البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات مبلغ 3.500.000 ريال، لتطوير وتشغيل وصيانة البوابة الإلكترونية.