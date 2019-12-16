"أمير مكة" يعزّي "الحارثي" في وفاة والده

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعازيه للدكتور خالد بن فهد الحارثي، في وفاة والده الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الماضي.

‎وسأل الأمير "الفيصل" الله، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أبناءه الصبر والسلوان.

‎من جانبه، أعرب الدكتور "الحارثي" عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته له.