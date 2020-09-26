غرفة الشرقية تنظم "منتدى البيئة 2020" بعد غد الاثنين

عبر الاتصال المرئي.. تحت شعار "بيئة صحية مستدامة"

ينطلق "منتدى البيئة 2020"، بعد غد الاثنين، والذي تنظمه غرفة الشرقية، ممثلة بلجنة البيئة، عبر الاتصال المرئي، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

ويبحث المنتدى، جملة من الموضوعات ذات العلاقة بصحة البيئة، ومفاهيمها والجديد في هذا الشأن.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، بالرعاية الكريمة من أمير المنطقة الشرقية، وقال: "إنه عوّدنا على حرصه ومتابعته لهذه الفعاليات، التي تعكس اهتمامه بأنشطة الغرفة وأنشطة القطاع الخاص، فضلا عن اهتمامه بكل الموضوعات التي تهم الاقتصاد والمجتمع والإنسان في هذه البلد المعطاء".

مبادرة جديدة

ووصف "الخالدي" المنتدى بأنه خطوة أخرى ومبادرة جديدة ضمن توجهات غرفة الشرقية لدعم جودة الحياة العامة التي نصّت عليها رؤية المملكة 2030.

وقال: إنه يعكس حرص غرفة الشرقية على التعاطي مع كل ما هو جديد في هذا الموضوع الحيوي المهم، بالنظر لما يشكله موضوع البيئة من أهمية للحياة العامة، والحياة الاقتصادية بشكل خاص.

نخبة من المشاركين

وأوضح "الخالدي" أن المنتدى سوف يشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مسائل البيئة، ومكافحة التصحر، ودعم جهود المحافظة على الحياة الفطرية، بينهم مسؤولون حكوميون رسميون معنيون بهذا الشأن.

قضية عالمية

ونوه إلى أن موضوع البيئة يعد من المواضيع ذات الأهمية، ليس على المستوى المحلي وحسب، بل هي قضية عالمية تتداعى لبحثها الحكومات والمؤسسات والمنظمات العالمية، بحكم علاقتها المباشرة بصحة وحياة الإنسان، لذلك كانت أحد أهم الموضوعات التي بحثتها مؤسسات الأمم المتحدة، وقمم مجموعة العشرين (والمملكة واحدة من المجموعة) الأعلى اقتصاديا في العالم.

وأشاد "الخالدي" بتفاعل كل الجهات الحكومية المعنية، وحرصها على المشاركة الفعلية في دعم طروحات المنتدى منها: وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطنية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

برنامج المنتدى

وقال رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال بن سلطان الرشيد: إن المنتدى سيعقد على ثلاث جلسات، (جلسة افتتاحية، مع جلستي حوار).

وأضاف: يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وتتناول الجلسة الحوارية الأولى المحور الأول: "دور الأنظمة والتشريعات في الاستدامة البيئية".

ويتناول المحور الثاني (في الجلسة الثانية) مسألة "التصحر وسبل مكافحته، وتعزيز الحياة الفطرية وأثر ذلك في المحافظة على البيئة".

وتابع: كل ذلك بناء على ترابط الموضوعات مع بعضها، فتعزيز الحياة الفطرية تعتمد -في بعض جوانبها- على زيادة المساحة الخضراء، وتقليل مساحة التصحر.

وقال رئيس لجنة البيئة: إن المنتدى يبحث تحت المحور الأول (وفي الجلسة الأولى) موضوعات عدة، أبرزها: "التشريعات البيئية وأثرها على الاستدامة البيئية، واتفاقات البيئة على المستوى الدولي، وواقع وآفاق الأنظمة البيئية في تطورها في المملكة، وأثر تطبيق هذه الأنظمة على القطاع الخاص"، ومع التركيز على أثر أزمة كورونا على قطاع البيئة بشكل عام.

استراتيجية البيئة

وفي هذا الإطار، يتحدث خلال هذه الجلسة، رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف، المهندس على بن سعيد الغامدي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس عامر بن عل المطيري. ويترأس الجلسة رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية، طلال بن سلطان الرشيد.

مفهوم التصحر

أما الجلسة الثانية فتتناول في ثاني محاور المنتدى "آليات وتطبيقات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومفهوم التصحر ومظاهرة وآليات التعامل معه"، و"تجربة المملكة في تنمية الحياة الفطرية".

ويتحدث خلال هذه الجلسة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد بن علي قربان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد العبدالله العبدالقادر.



ويترأس هذه الجلسة منسق لجنة علوم البيئة بقسم علوم الأرض سابقاً بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.