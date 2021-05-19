أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت تجارية وترصد 71 مخالفة

بعد تنفيذ 1550 جولة في الأسواق والمراكز ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1546 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن إغلاق ست منشآت تجارية مخالفة، ورصد 71 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا".

واستقبل مركز البلاغات "940" بالأمانة 29 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للصحة والسلامة العامة.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".