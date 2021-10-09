بعد انتصاره على الوحدة .. الزمالك المصري يحل في المركز الخامس

في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 "سوبر جلوب السعودية"

خسر فريق الوحدة السعودي لكرة اليد من نظيره الزمالك المصري بنتيجة (22 - 42) في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة (19 - 10) لصالح فريق الزمالك، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني لينتهي بنتيجة (22 - 42).



وحصد الزمالك بهذه النتيجة المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021 التي تستضيفها المملكة.

