الجهات الأمنية بمكة تباشر انقلاب ناقلة وقود على جسر حجز الشرائع

"المدني" يكافح "التسرب" ودوريات المرور أغلقت الطرق المؤدية للحادث

تباشر حالياً الجهات الأمنية المختصة بمكة المكرمة؛ انقلاب ناقلة وقود على جسر حجز الشرائع.

ولاتزال آليات الدفاع المدني في الموقع تكافح تسرب الوقود، فيما تولت دوريات المرور إغلاق الطرق المؤدية للحادث الذي وقع بمقربة من حجز السيارات بالشرائع، الذي يعج بالمتنزهين.

وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث لم ينتج عنه انفجارات أو حريق حتى اللحظات الحالية.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بياناً حول الحادثة، وستوافيكم "سبق" بكافة التفاصيل حال ورودها.

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27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 12:40 AM

"المدني" يكافح "التسرب" ودوريات المرور أغلقت الطرق المؤدية للحادث

الجهات الأمنية بمكة تباشر انقلاب ناقلة وقود على جسر حجز الشرائع

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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تباشر حالياً الجهات الأمنية المختصة بمكة المكرمة؛ انقلاب ناقلة وقود على جسر حجز الشرائع.

ولاتزال آليات الدفاع المدني في الموقع تكافح تسرب الوقود، فيما تولت دوريات المرور إغلاق الطرق المؤدية للحادث الذي وقع بمقربة من حجز السيارات بالشرائع، الذي يعج بالمتنزهين.

وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث لم ينتج عنه انفجارات أو حريق حتى اللحظات الحالية.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بياناً حول الحادثة، وستوافيكم "سبق" بكافة التفاصيل حال ورودها.

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