"المدخلي" ملازمًا قضائيًّا بالمحكمة العمالية بالرياض

صدر قرار تعيين الشيخ عبدالرحمن بن عواجي محمد المدخلي ملازمًا قضائيًّا بالمحكمة العمالية بمنطقة الرياض.

يُشار إلى أن "المدخلي" خريج كلية الشريعة جامعة جازان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ويحفظ القرآن الكريم كاملاً، وحاصل على السند المتصل إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

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07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 08:36 PM

"المدخلي" ملازمًا قضائيًّا بالمحكمة العمالية بالرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صدر قرار تعيين الشيخ عبدالرحمن بن عواجي محمد المدخلي ملازمًا قضائيًّا بالمحكمة العمالية بمنطقة الرياض.

يُشار إلى أن "المدخلي" خريج كلية الشريعة جامعة جازان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ويحفظ القرآن الكريم كاملاً، وحاصل على السند المتصل إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

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