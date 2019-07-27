تجهيز وتهيئة وتوزيع.. الحجاج في أبوعجرم وشهادات تدين بالفضل للمملكة

سعادة لما يتلقونه من خدمات صحية وإرشادية.. توجيهات أمير وحضور معنيين

أبدى حجاج بيت الله الحرام من دولة العراق فرحهم وسعادتهم لما يتلقون من خدمات كبيرة في مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم بمنطقة الجوف.

وعبرت حاجة عراقية عن سعادتها بقولها: "نحن سعداء جداً بتسابق أيدي السعوديين لخدمتنا منذ وصولنا للمملكة، خدمات مختلفة وفرح نشاهده باستقبالنا وتقديم يد العون والمساعدة بمختلف الخدمات التي فاقت توقعاتنا، من الشباب والفتيات، ورجال الأمن والصحة ومختلف القطاعات يتسابقون لخدمة الحجاج".

وقال أحد الحجاج: "وجدنا هنا أبناءنا يقدمون خدماتهم لنا وكأننا آباءهم، لا يتأخرون بشيء ويسعون لتقديم كل شيء، نحن سعداء أن تكون هذه بداية الرحلة لتنذرنا برحلة تعيننا على أداء الحج وفريضتنا، نسأل الله أن يكتب أجرهم ويتقبل حجنا".

وكانت مدينة الحجاج بأبوعجرم بمتابعة وتوجيهات من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تجهزت مبكراً، وامتلأت بالطاقات المختلفة على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج وخدمتهم، حيث يتم استقبال الحجاج مساءً وتوزيعهم على مخيمات مجهزة لهم للنوم.

وفي الصباح الباكر تقدم لهم وجبات الإفطار، ثم يغادرون للديار المقدسة، وهناك مجموعة من المراكز والأجنحة تقدم خدماتها للحجاج التي يحتاجون لها أثناء إقامتهم وطريقهم، من خدمات صحية وعلاجية وتوعية وإرشاد، حيث يشارك فيها القوات الخاصة لأمن الطرق والشرطة، وزارة الحج والعمرة وبلدية أبو عجرم والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والشؤون الصحية بالجوف، والهلال الأحمر السعودي والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي "سبتا" وجمعية الجوف للخدمات الصحية وكشافة إدارة تعليم الجوف وجوالة جامعة الجوف ومياه وكهرباء الجوف.