"النصر" الأقوى و"الهلال" و"الاتحاد" يسعيان لمصالحة جماهيريهما و"التعاون" مفاجأة الموسم

اكتمال أضلاع مربع الدور نصف النهائي لمسابقة كأس "الملك"

اكتملت أضلاع مربع الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك بتأهل التعاون لمواجهة الهلال فيما يلتقي النصر بالاتحاد.

النصر

يعيش العالمي فترة من أروع فتراته في الوقت الحالي إذ يتصدر الفريق مسابقة الدوري بعد تغلبه على الهلال كما تأهل للدور نصف النهائي من مسابقة الكأس بعد إقصائه لفريق الجيل حيث سيوجه الاتحاد في الدور المقبل.

يعد النصر الأقوى حالياً في المسابقة السعودية إذ يملك عناصر محلية ومحترفين على أعلى مستوى.

يملك النصر هداف الدوري الحالي عبدالرازق حمد الله ورباعي الوسط المرعب نور الدين امرابط وجوليانو وموسى والبرازيلي بيتروس كما يملك قلبي دفاع يمثلان قوة ضاربة للفريق هما مايكون وبرونو.

يسعى العالمي للتتويج بكافة المسابقات السعودية تعويضاً لجماهيره الغفيرة عن الفترات الأخيرة التي غاب فيها عن منصات التتويج.

الهلال

يقاتل الفريق الهلالي حالياً على أربع جبهات تتمثل في الدوري وكأس الملك والبطولة الآسيوية إضافة لكأس زايد للأندية الأبطال.

يعاني الهلال حالياً بعد خسارته أمام النصر وفقدانه صدارة الدوري لمصلحة العالمي إذ يسعى لاعبو الفريق وجهازهم الفني لتعويض الجماهير واللعب حتى آخر نفس في كل المسابقات.

يملك الزعيم لاعبين محليين ومحترفين لا غبار عليهم فهناك الرباعي الأجنبي المرعب عوميز وكاريلو وإدواردو وجيوفينكو.

يملك أيضاً لاعبين محليين لا يختلف أحداً عليهم مثل الموهوب محمد الشلهوب وسالم الدوسري وكنو والفرج والبليهي وغيرهم علماً بأن الفريق سيواجه التعاون في الدور المقبل.

الاتحاد

يسعى العميد لمصالحة جماهيره بعد موسم كارثي لعشاقه يعاني فيه الفريق الآن من شبح الهبوط الذي يطارده.

ستكون بطولة الكأس هي الأمل المتبقي للاتحاديين لإسعاد الجماهير العاشقة والتي عانت كثيراً مع فريقها الموسم الحالي.

ستكون مهمة العميد غاية في الصعوبة عندما يلتقي النصر في مسابقة الكأس علماً بأن الفريق سيواجه العالمي أيضاً في الدوري وأي نتيجة سلبية له قد تدفع به نحو كارثة تطيح به من دوري الأضواء والشهرة.

يملك الاتحاد لاعبين محترفين ومحليين يثار حولهما الكثير من الجدل بسبب أرقامهم المادية العالية الذين حضروا بها وتقديمهم لمستويات لا تليق بصاحب آخر لقب آسيوي للأندية السعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا.

التعاون

الحصان الأسود لمسابقة الدوري السعودي حتى الآن.. الفريق صاحب المركز الرابع في الدوري والمتأهل لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

يعد فريق التعاون الأمتع والأجمل هذا الموسم لما يقدمه من مستويات فنية أكثر من رائعة رغم عدم امتلاكه للاعبين أجانب بأرقام مادية عالية إذ يبلغ قيمة محترفيه جميعهم لنحو 5 ملايين دولار تقريباً.

يملك التعاون جهازاً فنياً متمكناً بقيادة البرتغالي بيدرو ايمانويل كما يملك المهاجم توامبا المنافس بقوة على لقب الدوري حيث سجل مع الفريق حتى الآن نحو 23 هدفاً كما يملك اللاعب عبد الفتاح آدم وهو من المواليد.