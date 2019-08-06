"الفيصل" يوجِّه بسرعة تهيئة مداخل ومخارج "درة الملاعب"

بعد صعوبة وصول الجماهير إلى المدرجات في مباراة النصر

أصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانًا حول الصعوبات التي واجهت بعض الجماهير في الوصول لبوابات الملعب الرئيسية خارج ملعب الملك فهد الدولي.

وجاء في البيان أنه إشارة إلى المقطع المتداول لعدد من الجماهير الرياضية أثناء وصولها لملعب الملك فهد الدولي بالرياض قبل مباراة النصر والوحدة الإماراتي في منافسات دوري أبطال آسيا، وما ظهر من صعوبات في الوصول لبوابات الملعب الرئيسية خارج ملعب الملك فهد الدولي، فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأعمال في المنطقة المحيطة طوال الفترة الماضية، وحتى قبل أسبوع من موعد المباراة تم التشديد على ضرورة تهيئة مداخل ومخارج الملعب من قِبل الجهات نفسها، والتنبيه على ذلك بصورة متكررة.

وعليه فقد وجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشؤون الفنية والمدير العام للشؤون القانونية والمدير العام للتشغيل؛ وذلك لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات المعنية بهذه المشاريع، تتضمن التنسيق والاجتماع مع مسؤوليها. كما وجّه بسرعة اتخاذ ما يلزم لتهيئة مداخل ومخارج الملعب لضمان وصول الجماهير بكل يسر وسهولة في هذا الملعب أو الملاعب الأخرى.