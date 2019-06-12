





51

قالت: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

موجة حارة تضرب "الشرقية" تتواصل للمساء .. و"الأرصاد" توضح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة موجة حارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والخُبر والدمام.