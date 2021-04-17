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حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة منذ وصول أولى الدفعات وحتى اليوم

اقتراب عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية من سبعة ملايين جرعة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها " 6.819.411 " جرعة.