اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة

حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة  منذ وصول أولى الدفعات وحتى اليوم

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية من سبعة ملايين جرعة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها " 6.819.411 " جرعة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 01:52 AM

حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة  منذ وصول أولى الدفعات وحتى اليوم

اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية من سبعة ملايين جرعة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها " 6.819.411 " جرعة.

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