البرازيل: 52160 إصابة جديدة و1274 وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم، تسجيل 52160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و1274 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد حتى الآن ثلاثة ملايين و109630 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 103026 حالة وفاة.

وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:28 AM

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

البرازيل: 52160 إصابة جديدة و1274 وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم، تسجيل 52160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و1274 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد حتى الآن ثلاثة ملايين و109630 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 103026 حالة وفاة.

وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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البرازيل فيروس كورونا الجديد

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