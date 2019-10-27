عودة الكهرباء بعد قرابة 15 ساعة لعدد من المنازل بشرائع مكة

انقطعت من ساعات الصباح الباكر نتيجة عطل

أنهت شركة الكهرباء معاناة عدد من المنازل بمخطط ٢ بـ"الشرائع" بعد انقطاع للتيار الكهربائي استمر قرابة 15 ساعة.

ورفع عدد من أصحاب المنازل المتضررة من الانقطاع، شكرهم لـ"سبق" على نقل معاناتهم، ولشركة الكهرباء في تواجدها من ساعات الصباح الباكر حتى إعادة التيار إلى منازل المتضررين.

وتضرر عدد من المنازل جراء انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم من الساعة 6 صباحاً.



