"أردوغان" يواصل ابتزاز حلف "الناتو" بشراء المزيد من صواريخ "إس 400" الروسية

الصفقة الأولى علقت مشاركة أنقرة في برنامج إنتاج طائرات إف-35 الأمريكية

رغم أن اعتراضات حلف شمال الأطلسي "الناتو" على شراء نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منظومة صواريخ "إس 400" الروسية ما زالت تتواصل؛ لما سيترتب عليه من اختراق روسيا لنظام الدفاع الجوي الخاص بالحلف، ظهرت تأكيدات روسية على إصرار "أردوغان" على ابتزاز "الناتو" بشراء المزيد من هذه الصواريخ.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن مسؤول في الرئاسة التركية قوله: "إن موعد شراء المزيد من أنظمة إس-400 للدفاع الصاروخي من روسيا مسألة فنية فقط، وإن الاتفاق سيتم قريباً".

ووفقاً لـ"رويترز"، فإن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزيد من توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، التي علقت مشاركة أنقرة في برنامج إنتاج طائرات إف-35 المقاتلة بعد أن كانت فيه بلداً مشترياً ومنتجاً؛ عقاباً لها على شراء منظومة إس-400 في وقت سابق من العام الحالي.

وكان رئيس شركة روسوبورون إكسبورت، وهي شركة روسية لتصدير الأسلحة تابعة للدولة، قد ذكر الشهر الماضي أن موسكو تأمل في إبرام اتفاق لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة إس-400 في النصف الأول من العام المقبل.