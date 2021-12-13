"الفضلي": ميزانية 2022 أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي واستمرار التنمية

أكد أن منظومة البيئة والمياه والزراعة حظيت بالاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة

‬رفع وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، على صدور ميزانية 2022م، مؤكداً أنها أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي؛ والتي ستسهم في استمرار التنمية بما يحقق مستهدفات ‫رؤية 2030م، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - .

وتفصيلاً، جاء ذلك في ثلاث تغريدات نشرها "الفضلي" عبر حسابه الرسمي بتويتر، حيث قال في التغريدة الثانية: تمكنت المملكة بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – من تجاوز جائحة كورونا، وظهر الأثر واضحاً في ميزانية 2022، التي تعتبر ثمرة التوجيهات السديدة والعمل المتواصل، ونسأل الله أن يديم على بلادنا الخير والأمن والأمان.

وذكر " الفضلي " في التغريدة الثالثة أن منظومة البيئة والمياه والزراعة حظيت بالاهتمام والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وانعكس ذلك في ميزانية 2022 التي ستمكن المنظومة من الاستمرار في تقديم خدماتها وتحقيق الاستدامة وفقاً للخطط والإستراتيجيات التي تحقق مستهدفاتها وتطلعات رؤية 2030 .