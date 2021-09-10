عدسة "سبق" في أبها.. مدينة الضباب و"عروس الجبل"

واحدة من أهم وجهات السياحة الداخلية

تصوير/ أحمد الحميد

أبها مدينة سعودية جميلة تحمل لقب "مدينة الضباب"، وتوصف بـ"عروس الجبل" بمناظرها الطبيعية الرائعة وجبالها الشاهقة حتى غدت واحدة من أهم وجهات السياحة الداخلية للسعوديين.

عدسة "سبق" رصدت جمال أبها وجبالها الخضراء وطقسها المعتدل، حيث قمة جبل "السودة" أعلى قمة جبلية في أبها إلى غاباتها الداكنة والغيوم التي تظهر في الآفق أغلب الأوقات.