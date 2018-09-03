وفاة الشيخ "خليل القارئ" شيخ أئمة الحرمين الشريفين

يصلى عليه بالمسجد النبوي فجر الثلاثاء ويدفن في بقيع الغرقد

توفي، اليوم الاثنين، شيخ أئمة الحرمين الشريفين الشيخ خليل بن عبدالرحمن القارئ، بعد عمر مبارك بإذن الله في العطاء المتفرّغ للقرآن وأهله، حيث يعد أحد مؤسسي النهضة القرآنية الحديثة.

ونعى الشيخ "محمد قارئ" والده الشيخ خليل قائلاً "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله اليوم الاثنين الشيخ الوالد خليل عبدالرحمن القارئ، غفر الله له وثبته وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين ‏الدعاء الدعاء الدعاء له".

ومن المقرر أن يصلى عليه بعد صلاة الفجر بمشيئة الله تعالى غداً الثلاثاء بالمسجد النبوي الشريف، ويدفن في بقيع الغرقد.