حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه تبوك

تشمل محافظات عدة وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل محافظة أملج والوجه وضباء وحقل والبدع.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 11:57 AM

تشمل محافظات عدة وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل محافظة أملج والوجه وضباء وحقل والبدع.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

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