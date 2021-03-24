سفير المملكة لدى تونس يبحث مع نظيره الروسي القضايا المشتركة

تناولا خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر أمس، السفير الروسي سيرغي نيويوكلايف عميد السلك الدبلوماسي في تونس، وذلك بمقر سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة التونسية.

وتناول الطرفان خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والقضايا المشتركة.

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24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 12:37 AM

تناولا خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين

سفير المملكة لدى تونس يبحث مع نظيره الروسي القضايا المشتركة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر أمس، السفير الروسي سيرغي نيويوكلايف عميد السلك الدبلوماسي في تونس، وذلك بمقر سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة التونسية.

وتناول الطرفان خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والقضايا المشتركة.

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