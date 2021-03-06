"الزهراني" وكيلاً للخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف

صدر قرار أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، بتكليف المهندس فيصل بن سراج الزهراني وكيلاً للخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف.



وعبَّر "الزهراني" عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، وأنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في ميدان العمل البلدي.