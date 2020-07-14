الكويت تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق مدنية بالمملكة

الخارجية: ھذه العمليات الإرھابية تعد إمعاناً في انتھاك الأعراف والمواثيق كافة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، المدنيين في المناطق السكنية بالمملكة العربية السعودية من خلال إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة وصواريخ باليستية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، إن"الاستمرار في ھذه العمليات الإرھابية يعد إمعاناً في انتھاك الأعراف والمواثيق الدولية كافة، وتعطيلاً لجھود إحلال السلام وتھديداً لأمن المملكة، وتقويضاً لاستقرار المنطقة مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لھذه العمليات الإرھابية".

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على تضامن دولة الكويت ووقوفھا التام مع المملكة العربية السعودية ودعمھا في كل ما تتخذ من إجراءات لحفظ أمنھا واستقرارھا.