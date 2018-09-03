النفط يرتفع وسط مخاوف من نقص الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات المرتقبة

رغم ارتفاع إنتاج "أوبك" 220 ألف برميل يوميًا في أغسطس الماضي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من هبوط إنتاج إيران وتقليص المعروض في الأسواق بعد فرض عقوبات أمريكية في نوفمبر المقبل، فيما كانت المكاسب محدودة بسبب زيادة الإمدادات من أوبك والولايات المتحدة، وفقًا لرويترز .

وتفصيلاً ، شهدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ارتفاعًا بلغ 37 سنتًا إلى 78.01 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا إلى 70.10 دولار للبرميل.

وصعد الخامان القياسيان بقوة على مدى الأسبوعين الأخيرين حيث ارتفع برنت أكثر من عشرة بالمئة بفضل توقعات تقلص المعروض العالمي في وقت لاحق هذا العام.

وشهدت الأسواق تعاملات هزيلة نظرًا لعطلة يوم العمال في الولايات المتحدة، فيما تحد العقوبات الأمريكية بالفعل من الصادرات الإيرانية.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن "إن صادرات ثالث أكبر منتج في أوبك تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقعة، والأسوأ قادم في ظل الموجة الثانية الوشيكة من العقوبات الأمريكية".

وأضاف :"تشتد المخاوف من أزمة مرتقبة في المعروض".

غير أن أسواق النفط العالمية ما زالت تتمتع ببعض الوفرة في المعروض.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع 220 ألف برميل يوميًا في أغسطس إلى أعلى مستوى في 2018 عند 32.79 مليون برميل يوميًا.

وجاءت زيادة الإنتاج بدعم من تعافي الإنتاج الليبي وارتفاع صادرات جنوب العراق إلى مستوى قياسي.

وأضافت شركات النفط الأمريكية منصات حفر نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع ليزيد العدد منصتين إلى 862 حفارًا ، فيما أسهم ارتفاع عدد الحفارات في زيادة إنتاج الخام الأمريكي أكثر من 30 بالمائة منذ منتصف 2016 إلى 11 مليون برميل يوميًا.