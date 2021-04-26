الإمارات تسجّل 1,759 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 512,497 إصابة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1,759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 512,497 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,573 وفاة، معلنةً عن شفاء 1,580 حالة جديدة ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 493,689 حالة.

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26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 02:14 PM

إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 512,497 إصابة

الإمارات تسجّل 1,759 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1,759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 512,497 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,573 وفاة، معلنةً عن شفاء 1,580 حالة جديدة ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 493,689 حالة.

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