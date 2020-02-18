"الجبير" يستقبل مسؤولًا فرنسيًّا ويستعرض الموضوعات المشتركة

رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية؛ كريستوف فارنو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية

1

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 07:10 PM

رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية

"الجبير" يستقبل مسؤولًا فرنسيًّا ويستعرض الموضوعات المشتركة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 439

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية؛ كريستوف فارنو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للشؤون الخارجية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020