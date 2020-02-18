"الجبير" يستقبل مسؤولًا فرنسيًّا ويستعرض الموضوعات المشتركة

رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية؛ كريستوف فارنو.



وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.