"حماية المستهلك": لا يحق للمدارس الأهلية ربط تحصيل الرسوم بتسليم الكتب

قالت عبر "إنفوجرافيك": لا يجوز للمعاهد تحديد مصدر واحد لشراء المقررات أو الزي

أكّدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق لأيّ مدرسة أهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الكتب الدراسية للطالب أو منعه من الدراسة؛ مبينة أنه في حال المخالفة يُمكن تقديم شكوى لدى وزارة التعليم عبر الرقم (19996).

وأضافت الجمعية عبر "إنفوجرافيك" نشرته في حسابها الرسمي بـ "تويتر": لا يحق للمدارس أو المعاهد #الأهلية تحديد مصدر واحد لشراء المقررات أو الزي المدرسي.