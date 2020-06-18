كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت 12.257

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.

وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة.