كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت 12.257

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

0

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 10:21 AM

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت 12.257

كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 270

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020