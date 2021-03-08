"الغذاء والدواء": هذه شروط الاستيراد الشخصي وشراء الأغذية عبر الإنترنت

طالبت بمراعاة عدة عناصر لضمان سلامة المنتجات وعدم احتوائها على مواد محظورة

نصحت هيئة الغذاء والدواء الراغبين في الاستيراد الشخصي أو شراء الأغذية عبر الإنترنت، بمراعاة عدة شروط لضمان سلامة شحناتهم.

ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، إلى احتمالية تغير بعض صفات المادة الغذائية لتذبذب درجة الحرارة خلال النقل والتخزين، مع ضرورة ملاحظة ألا تحتوي الشحنة على مواد مضافة غير مسموح بها أو محظورة.

وطالبت الهيئة بألا تكون المنتجات التي صدر بخصوصها تحذير أو سحب من الأسواق لمشكلة ما، ضمن المنتجات المشتراة.

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08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 12:26 PM

طالبت بمراعاة عدة عناصر لضمان سلامة المنتجات وعدم احتوائها على مواد محظورة

"الغذاء والدواء": هذه شروط الاستيراد الشخصي وشراء الأغذية عبر الإنترنت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نصحت هيئة الغذاء والدواء الراغبين في الاستيراد الشخصي أو شراء الأغذية عبر الإنترنت، بمراعاة عدة شروط لضمان سلامة شحناتهم.

ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، إلى احتمالية تغير بعض صفات المادة الغذائية لتذبذب درجة الحرارة خلال النقل والتخزين، مع ضرورة ملاحظة ألا تحتوي الشحنة على مواد مضافة غير مسموح بها أو محظورة.

وطالبت الهيئة بألا تكون المنتجات التي صدر بخصوصها تحذير أو سحب من الأسواق لمشكلة ما، ضمن المنتجات المشتراة.

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