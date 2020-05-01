الإمارات: 557 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 2543

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 13.038 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأنها سجّلت ست حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة كانوا يعانون أمراضاً مزمنة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 111 حالة.

وقالت الوزارة: 114 حالة تعافت تماماً من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 2543 حالة.

وأشارت إلى إجراء أكثر من 26 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.