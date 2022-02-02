فيديو صادم.. لحظة غدر الكوبرا بأشهر صياد في الهند

يرقد أشهر صياد كوبرا في الهند في المستشفى بين الحياة والموت، بعدما غدرت به حية "كوبرا ملك" في مشهد مرعب، خلال اصطيادها في ولاية تاميل نادو يوم الاثنين الماضي.

وتحت عنوان "أشهر صياد هندي يصارع من أجل حياته"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: بعدما اصطاد آلاف الثعابين والحيات ومنها الكوبرا، وأصبح نجمًا تلفزيونيًا مشهورًا في الهند، يرقد فافا سوريش (48 عامًا)، من ولاية كيرالا، على أجهزة التنفس الصناعي في العناية الفائقة المستشفى، مصابًا بأزمة قلبية تسبب بها لدغة "كوبرا ملك" يوم الاثنين الماضي.

وحسب الفيديو الذي التقط يوم الاثنين الماضي، في مزرعة بولاية تاميل نادو، كان "سوريش" قد تمكن من اصطياد كوبرا ملك يبلغ طولها نحو 3 أمتار، وكانت الكوبرا مختبئة في حظيرة أغنام لإحدى العائلات، وظلت في مكانها أربعة أيام، وسط مخاوف شديدة من أفراد العائلة الذين سحبوا أغنامهم، وظلوا يحرسون المكان؛ خوفًا من تسللها إلى بقية المزرعة، وتنفست العائلة الصعداء حينما جاء "سوريش" من ولاية كيرالا المجاورة واصطادها.

وفي اللحظة التي كان يستعد فيها "سوريش" لوضع الحية في كيس كي يطلقها في الغابة، التفّت الحية بسرعة ولدغته في فخذه وبثّت فيه سمها، وسط صرخات وفزع وهول المشاهدين من حوله.

وتنقل "الديلي ميل" عن وسائل إعلام محلية، أن "سوريش" تمكّن من وضع الحية في الكيس، وأغلقه، لكنه سقط مغشيًا عليه، وتم نقله بسرعة إلى المستشفى مصابًا بأزمة قلبية، حيث تم علاجه ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي في العناية الفائقة.

وحسب "الديلي ميل"، قضى "سوريش" عقدين من الزمن في صنع اسم لنفسه وهو يصطاد الثعابين والحيات في ولاية كيرالا، حيث يعلن أنه اصطاد الآلاف من الحيات، وتعرّض للعض مئات المرات، وهي مهنة جعلته نجمًا على شاشة التلفزيون في الهند.

وحسب الصحيفة، فالكوبرا الملك هو أفعى شديدة السمية تحقن سمًّا عصبيًّا قويًّا باستخدام أنياب قصيرة متصلة بفكها العلوي.

ورغم أن السم نفسه ليس مميتًا بشكل خاص، لكن الكوبرا الملك تمتلك أكبر غدد السم من أي ثعبان آخر، مما يعني أنها تستطيع حقن كميات كبيرة من السم وهو ما يجعله قاتلًا.

يمكن لملك الكوبرا مع غدد سموم ممتلئة ووقت كافٍ لنشرها أن يحقن في لدغة واحدة ما يكفي من السم العصبي لقتل 20 شخصًا أو فيل كبير.

يعمل السم عن طريق مهاجمة الأعصاب والدماغ، وشل العضلات التي تتحكم في التنفس ومعدل ضربات القلب - مما يؤدي عادةً إلى السكتة القلبية أو الاختناق في غضون 30 دقيقة.

العلاج الوحيد المعروف هو حقن مكان اللدغة بمضاد للسم في أسرع وقت ممكن.

ويمكن أيضًا وضع الضحايا على أجهزة التنفس؛ حتى تتمكن رئتهم من العمل بشكل طبيعي.