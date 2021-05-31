"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة

قال تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية، ورياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعيص، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.