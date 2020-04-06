شاهد.. محال تبيع البيض وتؤكد وجوده بالأسواق

"سبق" ترصد وفرة في المعروض رغم زيادة الطلب

وثقت عدسة "سبق" صباح اليوم خلال جولتها الميدانية، توافر البيض في أغلب المحال التجارية التي زارتها.

شملت الجولة عدداً من محال بيع المواد الغذائية من السوبر ماركات العالية إلى البقالات الصغيرة، والتي وجدت فيها أطباق البيض بوفرة في أماكنها.

وأكد أصحاب المحال أن الشركات المزودة بالبيض تقوم بالإمداد اليومي للمحال بالبيض، ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرين إلى أن "بعض الأشخاص يشترون أربعة إلى خمسة أطباق؛ مما جعلنا نحدد طبقين لكل زبون مع توافر الاحتياط في حال زاد الطلب على البيض".

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 10:33 PM

"سبق" ترصد وفرة في المعروض رغم زيادة الطلب

شاهد.. محال تبيع البيض وتؤكد وجوده بالأسواق

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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وثقت عدسة "سبق" صباح اليوم خلال جولتها الميدانية، توافر البيض في أغلب المحال التجارية التي زارتها.

شملت الجولة عدداً من محال بيع المواد الغذائية من السوبر ماركات العالية إلى البقالات الصغيرة، والتي وجدت فيها أطباق البيض بوفرة في أماكنها.

وأكد أصحاب المحال أن الشركات المزودة بالبيض تقوم بالإمداد اليومي للمحال بالبيض، ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرين إلى أن "بعض الأشخاص يشترون أربعة إلى خمسة أطباق؛ مما جعلنا نحدد طبقين لكل زبون مع توافر الاحتياط في حال زاد الطلب على البيض".

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